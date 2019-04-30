Замгенпрокурора США подал в отставку после завершения расследования о вмешательстве РФ

Отставка ожидалась после утверждения Уильяма Барра в качестве генерального прокурора

Фото: REUTERS/Leah Millis.

Заместитель Генерального прокурора США Род Розенштейн подал заявление об отставке президенту Дональду Трампу.

Как сообщает Associated Press, отставка вступит в силу 11 мая.

Его отставка произошла после почти двухлетнего расследования спецпрокурора Роберта Мюллера возможных связей предвыборного штаба Трампа с Россией.

Отставка ожидалась после утверждения Уильяма Барра в качестве генерального прокурора.

Розенштейн был намерен покинуть пост в середине марта, но остался немного дольше, чтобы завершить расследование специального прокурора Роберта Мюллера по поводу возможного российского вмешательства. Мюллер представил свой отчет Министерству юстиции в прошлом месяце. Розенштейн и Барр пришли к выводу, что Трамп не вступал в сговор с правительством РФ.

Род Розенштейн занимал должность заместителя генпрокурора с 26 апреля 2017 года.

В декабре 2018 Трамп заявил, что Барр номинирован на пост генерального прокурора США. Для вступления Барра в должность номинацию американского президента должен утвердить Сенат.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

Блокировка Трампом повесток Конгресса может привести к ответной реакции со стороны законодателей и, как следствие, к обострению противостояния между центрами власти в США.

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