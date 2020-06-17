Замглавы Пентагона, которая едва не привела к импичменту Трампа, уходит в отставку

В США в отставку подала исполняющая обязанности главного финансового контролера Пентагона Элейн Маккаскер, которая ранее говорила о незаконности решения заморозить военную помощь Украине.

Как рассказал министр обороны США Марк Эспер, женщина покинет свой пост уже конце месяца.

"Сегодня Элейн Маккаскер подала в отставку с поста заместителя замминистра обороны с пятницы 26 июня 2020 года. Я благодарен ей за ее преданность государственной службе и вклад, который она внесла в работу министерства, и желаю ей всего наилучшего в ее будущих начинаниях", – говорится в заявлении министра.

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При этом Эспер не назвал причин отставки Маккаскер.

Ранее мы сообщали, что Белый дом отозвал кандидатуру Элейн Маккаскер на должность замглавы Пентагона. Журналисты допускают, что таким образом администрация Трампа отомстила женщине за ее позицию касательно заморозки военной помощи Украине в прошлом году.

Напомним, что скандал с замороженной помощью Украине едва не привел к импичменту Дональда Трампа, которого обвиняли в том, что таким образом он хотел надавить на Киев с целью возобновления уголовного преследования бывшего вице-президента Джо Байдена, который также, как и Трамп, выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах в этом году. Но Сенат оправдал хозяина Белого дома.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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