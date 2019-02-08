Замгоссекретаря США обвинила Россию в начале гонки вооружений
По мнению Томпсон, Россия начала гонку еще восемь лет назад, когда нарушила ракетный договор
Россия нарушила Договор о ракетах средней и меньшей дальности, чем и начала гонку вооружений. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
"Мы не пытаемся втянуть Россию в гонку вооружений. Мы продолжали соблюдать ДРСМД и все другие наши договоры о контроле над вооружениями, в то время как Россия допускала нарушения. Россия начала гонку вооружений. Она началась восемь лет назад, когда она нарушила ДРСМД", – сказала Томпсон.
По словам замгоссекретаря, Москва сама "инициировала эту угрозу". Также она отметила, что после приостановки своих обязательств по ДРСМД США "могут проводить научные исследования и разработки" в этой сфере.
Напомним, 2 февраля Вашингтон официально сообщил Кремлю, что приостанавливают свое участие в двустороннем ДРСМД, а также начинает процедуру выхода из него. Президент России Владимир Путин уже заявил о приостановке участия РФ в ДРСМД и поручил начать разработку новых видов гиперзвуковых ракет.
Также мы писали, что в МИД РФ вину за разрыв ракетного договора частично переложили на НАТО.
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