Замгоссекретаря США обвинила Россию в начале гонки вооружений

По мнению Томпсон, Россия начала гонку еще восемь лет назад, когда нарушила ракетный договор

Фото: Getty Images

Замгоссекретаря США обвинила Россию в начале гонки вооружений //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/df7/7c9/5c3df77c9177c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/df7/7c9/5c3df77c9177c.jpg 2019-02-08T07:29:00+02:00 США По мнению Томпсон, Россия начала гонку еще восемь лет назад, когда нарушила ракетный договор

Россия нарушила Договор о ракетах средней и меньшей дальности, чем и начала гонку вооружений. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

"Мы не пытаемся втянуть Россию в гонку вооружений. Мы продолжали соблюдать ДРСМД и все другие наши договоры о контроле над вооружениями, в то время как Россия допускала нарушения. Россия начала гонку вооружений. Она началась восемь лет назад, когда она нарушила ДРСМД", – сказала Томпсон.

По словам замгоссекретаря, Москва сама "инициировала эту угрозу". Также она отметила, что после приостановки своих обязательств по ДРСМД США "могут проводить научные исследования и разработки" в этой сфере.

Напомним, 2 февраля Вашингтон официально сообщил Кремлю, что приостанавливают свое участие в двустороннем ДРСМД, а также начинает процедуру выхода из него. Президент России Владимир Путин уже заявил о приостановке участия РФ в ДРСМД и поручил начать разработку новых видов гиперзвуковых ракет.

Также мы писали, что в МИД РФ вину за разрыв ракетного договора частично переложили на НАТО.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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