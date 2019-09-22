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Запись разговора Трампа и Зеленского не опубликуют: Помпео назвал причину

22 сентября, 17:55

Госсекретарь назвал разговор президентов строго конфиденциальным

/ Фото: AFP

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что содержание июльского телефонного разговора президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского носит строго конфиденциальный характер, поэтому Госдепартамент не будет публиковать его стенограмму. Об этом сообщает ABC.

"Вы знаете, что мы (Госдепартамент, – ред.) крайне редко предаем огласке стенограммы. Разговоры лидеров мира носят конфиденциальный характер. Неуместно поступать так, за исключением каких-то экстремальных обстоятельств", — отметил глава внешнеполитического ведомства.

По его мнению, разговор Трампа и Зеленского по телефону не подпадает под эту категорию.

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Напомним, ранее бывший вице-президент США и один из кандидатов на пост президента от Демократической партии Джо Байден призвал президента Дональда Трампа опубликовать расшифровку разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Мы сообщали, что Конгресс Соединенных Штатов Америки намерен применить процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Все из-за того, что в СМИ появилась информация о попытках Трампа давить на Украину для открытия расследования против сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

Кроме того, планируется встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Она состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

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