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Запуск Crew Dragon: все подробности исторического полета

30 мая, 21:23

Елена Вус Елена Вус

Каждая новая попытка увеличивает градус тревоги

Жители Соединенных Штатов – скрестили пальцы. Уже в 22 часа и 22 минуты по Киеву – корабль Crew Dragon должен полететь в космос. И это уже вторая попытка для команды специалистов Илона Маска и американского аэрокосмического агентства. Первая, в минувшую среду, была неудачной. Помешала непогода.

Сегодня прогноз неоднозначен – метеорологи дают 50% вероятности того, что на стартовой площадке будет светить солнце. Именно гроза и дождь сорвали запуск в прошлую среду. О том, что ракета не полетит – стало известно за 16 минут до старта. Правда, отмены запуска – это штатная ситуация, убеждают в NASA. И сценарий его переноса также рассматривали заранее.

"Если мы сделаем это в субботу, если мы снова сделаем это в воскресенье – никто не будет на нас давить. Мы сделаем это тогда, когда будем готовы. Безопасность – наш высший приоритет", – говорит Джим Брайденстайн, директор NASA.

Смотрите на нашем сайте в 22:22: SpaceX и NASA запускает человека в космос: онлайн-трансляция.

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Впрочем, каждая новая попытка – все же увеличивает градус тревоги. Этот проект для США не только дорогой (в разработку вложили более 3 миллиардов долларов). Но и политически важен. Если полет будет удачным, Штаты откажутся от транспортных услуг России, констатируют местные эксперты.

"Илон Маск и американская космонавтика нам очень мешают, потому что показывают нашу никчемность и пустоту – если бы этого не было – мы бы говорили что мы родина космонавтики, а теперь совершенно понятно, что Америка далеко впереди", – говорит Вадим Лукашевич, российский авиационный эксперт.

Именно российскими кораблями астронавтов доставляли на МКС в течение последних 9 лет. Потому американцы приостановили эксплуатацию своих шаттлов 2011 из-за ряда аварий. В течение этих лет россияне изрядно увеличили плату за "билет в космос" для иностранных астронавтов – с 20 до 90 млн долларов. Поэтому амбициозный проект Илона Маска, который уже возит на МКС грузы, считают уместным. Теперь на корабле компании Space X впервые отправляются люди.

Наиболее опасные для миссии – первые и последние 15 минут полета. Впрочем, даже российские эксперты утверждают: он должен быть беспроблемным. Ведь специальная программа подготовки миссии состояла из нескольких десятков этапов. И каждый – жестко контролировали. Сrew Dragon – так называемый первый корабль третьего поколения. Или самый современный на земле.

Один из любимых авиационных экспертов у американских телевизионщиков Росс Эймер от корабля Маска в восторге.

"К примеру: старый самолет, которым я управлял, Боинг 747 – со многими маленькими лампочками везде, тысячами кнопок и секретных переключателей. А новый дизайн – это тачскрин. А у астронавтов – специальные перчатки, чтобы они могли управлять летательным аппаратом", – говорит он.

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На этот раз на МКС полетят два опытных астронавта и пробудут там как минимум месяц. Это Даг Херли и Боб Бенкен. Их отобрали для полета два года назад. Они дружат, были свидетелями на свадьбах друг у друга. Еще и в жены взяли астронавток.

"Я думаю, это мечта каждого, кто учится на тест-пилота, полететь на суперсовременном корабле. И я -счастливчик настолько, что лечу еще и со своим хорошим другом Дагом Херли", – признается Боб Бенкен.

Перед полетом космические путешественники отсидели двухнедельный карантин и сдали тесты на коронавирус. Из-за эпидемии за стартом корабля впервые в истории не будут наблюдать сотни зрителей в космическом центре имени Кеннеди. Туда пустят только специалистов, связанных с миссией, нескольких журналистов и президента США Дональда Трампа с женой.

Ранее сообщалось, что 57-летний Том Круз и 48-летний Илон Маск планируют снять первый боевик в космосе вместе с NASA.

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США NASA космос запуск астронавты Илон Маск SpaceX Falcon 9 Crew Dragon

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