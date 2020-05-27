Запуск людей в космос на Crew Dragon отложен: что произошло

Запуск к Международной космической станции нового американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на бортуотложен из-за погодных условий.
Старт должен был начаться с площадки 39А космодрома на мысе Канаверал.
Вывод корабля на орбиту могла осуществить ракета-носитель Falcon-9, разработанная компанией SpaceX.
Запуск отменили за 16 минут до старта из-за плохой погоды.
Штормовое предупреждение объявлено в американском округе Бревард (штат Флорида), на территории которого расположен космодром на мысе Канаверал, откуда должен был состоятся запуск космического корабля Crew Dragon.
Над округом видны грозовые тучи, сверкают молнии и раздаются раскаты грома.
Из-за этого следующая попытка старта состоится 30 мая в 22:22.
Напомним, что ранее SpaceX обещала доставить человека на Луну за 7 миллиардов долларов. В то же время Илона Маска обвиняют в захвате космоса.
Добавим, что 57-летний Том Круз и 48-летний Илон Маск планируют снять первый боевик в космосе вместе с NASA.
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