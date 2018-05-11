Запуск ракеты Илона Маска сорвался за минуту до старта

Компания SpaceX перенесла запуск ракеты Falcon 9 10 мая, которая должна была доставить на орбиту спутник правительства Бангладеш. Об этом говорится в прямой трансляции, которая велась на сайте компании. Как отмечает Reuters, этот пуск должен был стать первым коммерческим.

Перенести запуск приняли решение менее чем за минуту до старта ракеты из Космического центра Кеннеди во Флориде. По словам представителя SpaceX, она может быть запущена сегодня, 11 мая.

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"Мы не смогли запустить Falcon 9 во временных рамках, которые были выделены для запуска", – сказал он. Причины, почему запуск был отменен, не уточняются.

Напомним, ранее SpaceX запустила ракету Falcon 9 с секретным спутником на борту. В открытых источниках высказываются предположения о том, что на орбиту был выведен спутник, предназначенный для военно-космической разведки.

Как сообщалось, также Китай отправит в космос многоразовую космическую ракету. Ракета-носитель "Чанчжэн-8" будет оснащена двумя ступенями и двумя стартовыми ускорителями. Как ожидается, ракета отправится в первый полет в 2021 году.