Запуск ракеты Илона Маска сорвался за минуту до старта

Сегодня, 08:31

SpaceX проведет повторный запуск из Космического центра Кеннеди во Флориде

Falcon 9. Фото: SpaceX
Falcon 9. Фото: SpaceX

Компания SpaceX перенесла запуск ракеты Falcon 9 10 мая, которая должна была доставить на орбиту спутник правительства Бангладеш. Об этом говорится в прямой трансляции, которая велась на сайте компании. Как отмечает Reuters, этот пуск должен был стать первым коммерческим.

Перенести запуск приняли решение менее чем за минуту до старта ракеты из Космического центра Кеннеди во Флориде. По словам представителя SpaceX, она может быть запущена сегодня, 11 мая.

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"Мы не смогли запустить Falcon 9 во временных рамках, которые были выделены для запуска", – сказал он. Причины, почему запуск был отменен, не уточняются.

Напомним, ранее SpaceX запустила ракету Falcon 9 с секретным спутником на борту. В открытых источниках высказываются предположения о том, что на орбиту был выведен спутник, предназначенный для военно-космической разведки.

Как сообщалось, также Китай отправит в космос многоразовую космическую ракету. Ракета-носитель "Чанчжэн-8" будет оснащена двумя ступенями и двумя стартовыми ускорителями. Как ожидается, ракета отправится в первый полет в 2021 году.
ракета, запуск, Falcon, SpaceX
Источник:

Интерфакс-Украина

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