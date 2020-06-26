Зараженных коронавирусом в США гораздо больше: настоящие масштабы эпидемии шокируют

Американский эксперт считает, что COVID-19 подхватили 25 млн его соотечественников

Коронавирусом в США, которые остаются лидером по распространению COVID-19 в мире, заразиться могли в десять раз больше человек, чем заявляют власти, по данным которых заразились 2,4 млн человек. На самом деле, речь может идти о 25 млн американцев.

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Об этом, как пишет The Hill, 25 июня сообщил директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд.

"Этот вирус вызывает столько случаев бессимптомного течения инфекции. Вероятно, мы определили примерно 10% вспышки болезни", – говорит он.

По словам Редфилда, анализы донорской крови показали наличие вируса у 5-8% всего населения Соединенных Штатов, где проживают 328 млн человек.

Поэтому Редфилд утверждает, что сотни миллионов американцев все еще подвергаются опасности.

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"Вспышка не завершилась. Пандемия не кончилась. Самое мощное оружие, что у нас есть – это дистанция. Мы ответственны за то, чтобы практиковать стратегию социальной адаптации для защиты уязвимых, для защиты престарелых", – добавил эксперт.

Он указал, что США до сих пор переживают первую волну заболевания, которая принимает разные формы.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что в его стране провели уже более 25 млн тестов на коронавирус, и предложил снизить масштабы тестирования.

Несмотря на это, США решили ослабить карантин и постепенно выходят из локдауна:

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