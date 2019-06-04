Защита от троллей: Сенат одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
США не потерпят иностранное вмешательство в выборы
Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект, который предусматривает санкции в виде запрета на выдачу американских виз или депортации тех, кто причастен к вмешательству в проводимые в стране выборы.
Законопроект получил название DETER Act (Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act — "Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы" – ред), был одобрен без проведения голосования при единодушном согласии всех сенаторов.
"Не давая иностранцам, которые в нарушение закона вмешиваются в наши выборы, приезжать в Соединенные Штаты, DETER Act посылает сигнал враждебным государствам во всем мире, что США не потерпят иностранное вмешательство в наши выборы", — говорится в заявлении республиканца Линдси Грэма, который является одним из авторов документа.
16 мая законопроект был одобрен юридическим комитетом Сената, после чего направлен на утверждение полным составом нижней палаты Конгресса. В случае возможного вмешательства инициатива предусматривает возможность введения ограничительных мер против банковского, энергетического и оборонного секторов экономики страны, которая, вмешается в американские выборы.
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