Защита Трампа начала предоставлять в Сенате свои доводы

Сегодня, 25 января, в Сенате США продолжится судебный процесс по делу об импичменте президента Дональда Трампа, который установил новый рекорд по количеству твитов за день. Слово в деле теперь взяли адвокаты Трампа.
Об этом сообщает "Голос Америки".
Ранее свои доводы против президента представила сторона обвинения – представители Демократической партии.
Адвокаты президента США под руководством юрисконсульта Белого дома Пэта Сиполлоне настаивают, что доводы демократов могут создать опасный прецедент для института американского президентства в целом.
По словам Сиполлоне, сенаторы откажут избирателям в праве высказать собственное мнение о Дональде Трампе в ходе президентских выборов в ноябре в случае, если верхняя палата Конгресса согласится с Палатой представителей и устранит Трампа от власти.
Ранее у Трампа впервые официально ответили на обвинения по делу импичмента.
Сообщалось, что статьи обвинений в адрес президента Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента официально представлены в Сенате Конгресса США.
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