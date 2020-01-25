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Защита Трампа начала предоставлять в Сенате свои доводы

25 января, 21:39

Ранее свои аргументы против президента предоставила сторона обвинения - представители Демократической партии

Фото: REUTERS/Tom Brenner

Фото: REUTERS/Tom Brenner

Сегодня, 25 января, в Сенате США продолжится судебный процесс по делу об импичменте президента Дональда Трампа, который установил новый рекорд по количеству твитов за день. Слово в деле теперь взяли адвокаты Трампа.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Ранее свои доводы против президента представила сторона обвинения – представители Демократической партии.

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Адвокаты президента США под руководством юрисконсульта Белого дома Пэта Сиполлоне настаивают, что доводы демократов могут создать опасный прецедент для института американского президентства в целом.

По словам Сиполлоне, сенаторы откажут избирателям в праве высказать собственное мнение о Дональде Трампе в ходе президентских выборов в ноябре в случае, если верхняя палата Конгресса согласится с Палатой представителей и устранит Трампа от власти.

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Ранее у Трампа впервые официально ответили на обвинения по делу импичмента.

Сообщалось, что статьи обвинений в адрес президента Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента официально представлены в Сенате Конгресса США.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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