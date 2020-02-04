Защита Трампа выступила с заключительным словом в Сенате США по делу об импичменте

Команда адвокатов завершила свое выступление в заключительных прениях в Сенате

Дональд Трамп / Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Команда адвокатов президента США Дональда Трампа завершила свое выступление в заключительных прениях в Сенате по процессу импичмента.

Как сообщает CNN, свою речь в судебных дебатах защита Трампа завершила призывом к его оправданию.

"Вы защитите Конституцию. Вы защитите верховенство закона, если отклоните статьи (импичмента)", — заявил он.

Реклама

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

31 января Сенат решил, что не будет вызывать свидетелей по делу об импичменте.

Финальное голосование по импичменту Трампа Сенат проведет 5 февраля. Оно состоится в 16:00 по местному времени .Таким образом, дело об импичменте будет завершено.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама