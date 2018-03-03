Заявление Путина по ядерному оружию насторожило Трампа, Меркель и Макрона

Лидеры стран считают, что заявления Путина по ядерному оружию отвлекают от продуктивного обсуждения ряда вопросов

Президент США Дональд Трамп обсудил послание российского президента Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В частности, лидеры стран насторожились из-за слов президента России о вооружении.

"Лидеры выразили серьезную обеспокоенность из-за недавних заявлений президента России Владимира Путин по поводу развития ядерного вооружения, которые приуменьшают продуктивность обсуждения ряда проблем между Россией и Западом", — говорится в сообщении.

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Днем 2 марта Бундестаг также сообщил о беседе Меркель и Трампа.

Напомним, 1 марта Путин в своем обращении с посланием к Федеральному Собранию заявил, что, в соответствии с военной доктриной России, использование ядерного оружия возможно только в ответ на применение против самой России и ее союзников ядерного или другого оружия массового уничтожения, а также в случае агрессии с использованием обычного вооружения, угрожающей существованию государства.

"В этой связи считаю своим долгом заявить следующее. Любое применение ядерного оружия против России или ее союзников малой, средней, да какой угодно мощности мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями", – заявил президент РФ.

После этого в НАТО ответили на слова Путина о новых ракетах и ядерном ударе.