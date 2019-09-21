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Зеленский встретится с Трампом: названы темы переговоров

21 сентября, 04:28

Точную дату сообщил представитель Белого дома

/ Фото: Офис Президента Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября.

Точную дату сообщил представитель Белого дома 20 сентября, передает "Радио Свобода".

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Ожидается, что политики обсудят процесс урегулирования войны на Донбассе, а также сотрудничество Украины и США в сферах энергетики и торговли. Кроме того, темой переговоров может стать озабоченность Вашингтона попытками Китая "завладеть интеллектуальной собственностью Украины", отметили в Белом Доме без уточнения деталей.

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Зеленский встретится с Трампом: названы темы переговоров
Там также анонсировали, что Трамп "призовет все стороны выполнять свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями.

Напомним: ранее Офис президента Украины сообщил о встрече двух президентов на полях Генассамблеи ООН.

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