Зеленский встретится с Трампом: названы темы переговоров

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября.
Точную дату сообщил представитель Белого дома 20 сентября, передает "Радио Свобода".
Ожидается, что политики обсудят процесс урегулирования войны на Донбассе, а также сотрудничество Украины и США в сферах энергетики и торговли. Кроме того, темой переговоров может стать озабоченность Вашингтона попытками Китая "завладеть интеллектуальной собственностью Украины", отметили в Белом Доме без уточнения деталей.
Напомним: ранее Офис президента Украины сообщил о встрече двух президентов на полях Генассамблеи ООН.
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