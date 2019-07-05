Землетрясение в Калифорнии назвали самым мощным за последние 25 лет

По данным метеорологических служб США, риска формирования цунами после землетрясения нет

Фото: AFP

Землетрясение в Калифорнии стало самым мощным в регионе с 1999 года. Тогда в отдаленной части пустыни Мохаве были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 7,1, но ущерб оказался незначительным из-за малонаселенности района.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юге Калифорнии. Эпицентр залегал на глубине около 8,7 км в районе округа Сан-Бернардино.

По данным метеорологических служб США, риска формирования цунами после землетрясения нет.

По информации CNN, американские власти сообщают как минимум о четырех мощных афтершоках и "дюжинах" более слабых толчков. При этом представитель USGS Люси Джонс предупредила, что на следующей неделе существует 50%-ая вероятность нового сильного землетрясения.

Пожарная служба округа Керн, где находился эпицентр землетрясения, заявила, что местная больница Риджкрест Риджинал была эвакуирована. Также сообщается о "незначительных трещинах (в зданиях), повреждениях водопровода, обрыве линий электропередач, обвалах на некоторых дорогах" на северо-западе округа Сан-Бернандино.

Мэр Риджкреста Пегги Бриден заявила, что в городе после землетрясения начались пожары, предположительно, из-за повреждения газопровода. Информация о погибших не поступала. Население Риджкреста — около 28 тыс. человек.

Ранее мы писали, что Канаду встряхнуло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 6,5.

Напомним, у побережья Индонезии сейсмологи зафиксировали два мощных землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья индонезийской провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея. Второе землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья острова Ямдена.

Кроме того, мы сообщали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. 18 апреля на телефоны местных жителей начали поступать предупреждения о землетрясении. Как утверждают очевидцы, толчков была несколько. Самый мощный – магнитудой 6,7. Подробнее – в сюжете:

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