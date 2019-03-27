Землетрясение встряхнуло Аляску
Очаг стихии залегал на глубине 0,5 км.
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в американском штате Аляска. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 66 км к югу от населенного пункта Кобук, где проживают около 150 человек. Очаг стихии залегал на глубине 0,5 км. Данных о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.
Так, 20 марта Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение.
Также напомним, что 28 сентября 2018 года на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4 балла обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали тысячи человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.
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Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км.
В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".
Землетрясение почувствовали в Измире, Айдыне, Мугла, Ушак, Испарте, Бурдуре и Анталии, а также Денизли.
Кроме того, по данным центра, "потрусило" также и Грецию.
Напомним, начало "трусить" и зону Вранча. В Румынии в районе этой сейсмозоны, которая расположена возле южной части Украины и границы Республики Молдова, произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера.
Кроме того, землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов индонезийского острова Хальмахера. Эпицентр подземных толчков был выявлен в акватории Тихого океана на расстоянии в 400 км северо-восточнее города Манадо. Глубина залегания очага не приводится. Данных о жертвах, разрушениях, а также угрозе цунами не поступало.
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