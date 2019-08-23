Женщина открыла стрельбу в США: есть пострадавшие

/ Фото: Pixabay

Инцидент со стрельбой произошел в центре Лос-Анджелеса.

Об этом сообщает телеканал Fox-11.

Минимум четыре человека пострадали. По данным телеканала, стрельба открыла неизвестная женщина.

Реклама

/ Фото: Foxla.com

Ведутся поиски подозреваемой.

Новости "Сегодня" писали, что неделю назад власти Флориды арестовали мужчину, который угрожал устроить стрельбу в магазине Walmart в городе Гибсонтон. По словам шерифа округа Хиллсборо Чада Кронистера, 31-летний Уэйн Ли Паджетт был задержан через несколько часов после ложных угроз.

Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека.

Кроме того, в одном из парков в городе Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. А в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама