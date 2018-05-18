Жертвами стрельбы в Техасе могли стать 10 человек, в школе нашли взрывные устройства

По подозрению в совершении нападения были задержаны два человека

По меньшей мере, 10 человек могли погибнуть после того, как неизвестные открыли огонь в учебном заведении к северу от Хьюстона в штате Техас, передает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на местного шерифа.

По данным агентства, большинство погибших являются учащимися. Ранее сообщалось о восьми погибших. Еще несколько человек получили ранения.

Между тем, американские СМИ сообщают, что стражи порядка обнаружили в школе устройства, похожие на бомбы.

"В настоящий момент правоохранительные органы работают над тем, чтобы их обезвредить. В школе была проведена эвакуация", – приводят СМИ слова представителя администрации школьного округа.

По подозрению в совершении нападения были задержаны два человека. Задержанные, вероятно, также являются учащимися школы.

Место происшествия оцеплено полицией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Техасе произошла стрельба в школе: пострадали люди

Ранее о стрельбе написал в своем "Твиттере" президент США Дональд Трамп.

"В школе Техаса произошла стрельба, первые сообщения об этом не выглядят позитивными. Храни вас всех Бог!", – отметил американский президент.

Напомним, что 22 апреля подозреваемый Трэвис Рейнкинг открыл стрельбу в ресторане Waffle House в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси. В результате погибли четыре человека. По данным полиции, злоумышленник во время стрельбы был обнажен.

Также, 2 марта в США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган, в результате чего погибли два человека. По предварительной информации, они не были студентами. Подозреваемый – 19-летний Джеймс Эрик Дэвис-младший. Его задержали сегодня, 3 марта.