Жертвами урагана "Флоренс" в США стали более 20 человек

17 человек погибли в штате Северная Каролина, еще шесть – в Южной Каролине

До 23 человек выросло число погибших в результате удара урагана "Флоренс" по США, сообщает в понедельник телеканал Эй-би-си.

По его данным, 17 человек расстались с жизнью в штате Северная Каролина, еще шесть погибли в Южной Каролине.

Ранее поступали данные о 18 погибших.

"Мы надеемся, что жертв больше не будет", – сказал губернатор Северной Каролины Рой Купер на пресс-конференции в понедельник.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США в ночь на понедельник отмечал, что "Флоренс" смещается на запад со скоростью 9,6 км/ч, порывы ветра достигали 56 км/ч. Метеорологи по-прежнему предупреждают об опасности ливневых паводков, выхода рек из берегов, а также о риске оползней в Северной Каролине.

Напомним, в пятницу, 14 сентября, ураган "Флоренс" вышел к побережью Северной Каролины и привел к огромному количеству осадков и сильных порывов ветра.Ураганный ветер повредил дома, повалил деревья и оборвал линии электропередач. В Северной и Южной Каролине были обесточены более чем 620 тысяч домовладений.

Ранее сообщалось, что количество жертв урагана в американских штатах Северная Каролина и Южная Каролина выросло до 13 человек.

Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона, в сторону которых движется "Флоренс", уже ввели режим чрезвычайной ситуации.