Жертвами урагана "Флоренс" в США стали пять человек

Все погибшие были найдены в Северной Каролине

В США жертвами урагана "Флоренс" стали как минимум пять человек. Погибшие были найдены в городе Хампстед и в округе Ленуар штата Северная Каролина, сообщает The New York Times.

Так, одной из жертв стала женщина, которая скончалась от сердечного приступа, поскольку врачи не смогли вовремя приехать на вызов – бригаду к ней, так как бригаду задержали упавшие на дорогу деревья.

Кроме того, от удара током погиб мужчина, который пытался подключить генератор после отключения электричества в доме, а другой умер, когда во время урагана вышел проверить своих собак.

Ранее мы писали, что первыми жертвами урагана стали мать с ребенком, на дом которых обрушилось дерево.

Напомним, в пятницу, 14 сентября, ураган "Флоренс" вышел к побережью Северной Каролины и привел к огромному количеству осадков и сильных порывов ветра.

Ураганный ветер повредил дома, повалил деревья и оборвал линии электропередач. В Северной и Южной Каролине были обесточены более чем 620 тысяч домовладений.

Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона, в сторону которых движется "Флоренс", уже ввели режим чрезвычайной ситуации.

В Южной и Северной Каролине объявлена эвакуация жителей прибрежных районов – всего более 1,5 млн человек. Как предупредили синоптики, ураган может привести к потенциально катастрофическим наводнениям. Только в одной Северной Каролине ожидается более 1 метра осадков.