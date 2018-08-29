Жертвами урагана в Пуэрто-Рико стали почти 3000 человек

Власти Пуэрто-Рико намерены признать 2975 человек погибшими из-за урагана Мария. Об этом заявил губернатор острова.

"Мы возьмем цифру 2975 в качестве официального числа погибших", – сообщил чиновник.

Ранее эксперты по заказу властей Пуэрто-Рико подготовили доклад, в котором сообщается, что ураган, обрушившийся на остров в сентябре 2017 года, унес жизни почти трех тысяч человек.

Ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико 20 сентября, оставив остров без электричества и вернув его экономику к исключительно наличному расчету и бартеру.

Корпоративные клиенты направляли в банки срочные запросы о предоставлении наличных денег в связи с необходимостью выплачивать зарплаты, а банкам не хватало бронированных инкассаторских автомобилей, чтобы удовлетворить спрос.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильям Дадли быстро отреагировал на просьбы банкиров Пуэрто-Рико предотвратить дефицит наличных денег после урагана "Мария" и практически сразу же направил на остров самолет с долларами.