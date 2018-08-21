Жирный кот заставил людей бороться за право быть его хозяином

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Райдер и фотография кота, вальяжно стоящего на задних лапах, стали вирусными, только в Facebook собрав 28 тысяч репостов

Фото: страница Wright Way Rescue в Facebook
Фото: страница Wright Way Rescue в Facebook

Питомец из приюта Иллинойса (США) по кличке Бруно прослыл звездой в Facebook благодаря списку условий, которые необходимы для его содержания. Об этом пишет Mashable.

Райдер и фотография кота, вальяжно стоящего на задних лапах, стали вирусными, только в Facebook собрав 28 тысяч репостов и почти столько же комментариев.

По словам владельцев приюта, разместивших пост о Бруно, этот кот "слишком крут, чтобы быть бездомным". Бруно семь лет. Он весит больше 11 килограммов. Автор объявления указывает, что питомец имеет избыточный вес, однако он на диете, ходит, играет и делает кое-какие трюки, чтобы сбросить килограммы. Бруно — полидактильный кот, у него несколько дополнительных пальцев на лапах.

Отмечается, что к четырехлапому нужен особенный подход, и ему требуется эксклюзивный уход. В частности, он не пьет воду из миски, которая стоит рядом с миской для еды: их нужно разносить по разным комнатам. Бруно также отвергает любые игрушки, кроме перьев. Он дает гладить только морду и шею, но не подпускает людей к своему животу.

В числе его уникальных достоинств называется умение стоять на задних лапах. Так кот поступает, когда просит еды. Он научился этому самостоятельно, без вмешательства людей, пишут авторы сообщения.

Рассказ о Бруно был опубликован в Facebook 16 августа и за короткий срок стал вирусным. Позже создатели поста обновили запись, подчеркнув, что желающие принять Бруно в семью буквально завалили их заявками.

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животные, коты, кот
Источник:

Lenta.ru

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