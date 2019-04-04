Жители Чикаго впервые в истории выбрали своим мэром темнокожую
Ранее мужчины-афроамериканцы дважды возглавляли горадминистрацию Чикаго, а женщина – лишь раз
Представительница Демократической партии США Лори Лайтфут стала новым градоначальником американского Чикаго.
Таким образом, горожане впервые довели руководить третьим по численности городом Соединенных Штатов темнокожей женщине и представительнице ЛГБТ-общины – со своей супругой она растит 11-летнюю девочку.
Так, в проходившем 2 апреля втором туре голосования 56-летняя Лайтфут набрала почти 74% голосов избирателей.
Что любопытно, она соперничала с другой афроамериканкой и своей соратницей по партии Тони Преквинкл.
Согласно "Чикаго трибьюн", представители афроамериканской общины лишь дважды возглавляли Чикаго – в 1983-1987 и 1987-1989 годах это доверили Гарольду Вашингтону и Юджину Сойеру. Женщина же становилась мэром лишь однажды – ею была Джейн Берн в 1979 году.
Церемония приведения нового главы города к присяге запланирована на 20 мая.
Напомним, что на прошедших осенью промежуточных парламентских выборах в США представительница коренных американских народов Деб Холенд стала первой открытой лесбиянкой в Конгрессе.
Кроме того, мы писали о первой гей-свадьбе в королевской семье Великобритании – троюродный брат королевы Елизаветы II Ивар Маунтбэттен женился на своем возлюбленном Джеймсе Койле.
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