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Жители Чикаго впервые в истории выбрали своим мэром темнокожую

Сегодня, 04:50

Ранее мужчины-афроамериканцы дважды возглавляли горадминистрацию Чикаго, а женщина – лишь раз

Фото: AFP
Жители Чикаго впервые в истории выбрали своим мэром темнокожую //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/46d/822/5ca46d822f792.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/46d/822/5ca46d822f792.jpg США Ранее мужчины-афроамериканцы дважды возглавляли горадминистрацию Чикаго, а женщина - лишь раз

Представительница Демократической партии США Лори Лайтфут стала новым градоначальником американского Чикаго.

Таким образом, горожане впервые довели руководить третьим по численности городом Соединенных Штатов темнокожей женщине и представительнице ЛГБТ-общины – со своей супругой она растит 11-летнюю девочку.

Так, в проходившем 2 апреля втором туре голосования 56-летняя Лайтфут набрала почти 74% голосов избирателей.

Что любопытно, она соперничала с другой афроамериканкой и своей соратницей по партии Тони Преквинкл.

Согласно "Чикаго трибьюн", представители афроамериканской общины лишь дважды возглавляли Чикаго – в 1983-1987 и 1987-1989 годах это доверили Гарольду Вашингтону и Юджину Сойеру. Женщина же становилась мэром лишь однажды – ею была Джейн Берн в 1979 году.

Церемония приведения нового главы города к присяге запланирована на 20 мая.

Напомним, что на прошедших осенью промежуточных парламентских выборах в США представительница коренных американских народов Деб Холенд стала первой открытой лесбиянкой в Конгрессе.

Кроме того, мы писали о первой гей-свадьбе в королевской семье Великобритании – троюродный брат королевы Елизаветы II Ивар Маунтбэттен женился на своем возлюбленном Джеймсе Койле.

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Тег выборы, мэр, гей, чикаго, лгбт, лесбиянка

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ТАСС

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