Жители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ: подробности

От ВОЗ требуют компенсации ущерба за вред, который она причинила пострадавшим от коронавируса американцам

Жители округа Уэстчестер в штате Нью-Йорк подали в федеральный суд совместный иск против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обвинив ее в сокрытии данных относительно пандемии COVID-19. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Истцы – Ричард Клинг, Стив Роткер и Дженнаро Пурчиа – требуют от ВОЗ компенсации ущерба за вред, который она причинила пострадавшим от коронавируса американцам.

По их мнению, организация не только предприняла ряд неверных действий для предотвращения пандемии, но и участвовала в сокрытии информации о подлинных масштабах вспышки заболевания в Китае. В результате "ВОЗ способствовала распространению коронавируса по всему миру, в том числе в США и штате Нью-Йорк", отмечается в тексте иска, который цитирует телеканал. Размер требуемой компенсации в документе не уточняется.

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Округ Уэстчестер примыкает к городу Нью-Йорк с севера. Здесь находится городок Нью-Рошель – фактически пригород Нью-Йорка, откуда началось распространение заболевания в американском мегаполисе. В Нью-Рошели проживают двое из трех инициаторов иска.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ "до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса". По его словам, из-за неверных оценок и рекомендаций организации коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше людей, чем могло бы.

Согласно последним подсчета Университета Хопкинса, в США подтверждено 787 901 случай заражения коронавирусом, умерли 42 364 человека.

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