Журнал Time анонсировал обложку с "тонущим Трампом"

Сегодня, 17:38

Этот номер является продолжением серии, посвященной "непогоде" в Овальном кабинете Белого дома

Журнал Time анонсировал обложку с "тонущим Трампом"

Американское издание Time анонсировало обложку нового номера с карикатурой, на которой изображен тонущий президент США Дональд Трамп.

Как отмечается, этот номер является продолжением серии, посвященной "непогоде" в Овальном кабинете Белого дома. Первая обложка с карикатурой из этой подборки, изображающая ветреную и дождливую погоду над столом президента, вышла 27 февраля 2017 года. Второй рисунок с усиливающимся штормом стал обложкой номера от 23 апреля 2018-го. На передовице Time, которая выйдет 3 сентября, будет изображена полностью затопленная комната. В спасающейся от потопа фигуре угадывается глава государства.

Все обложки созданы сотрудником Time Тимом О'Брайеном (Tim O'Brien). В этой серии он пытается продемонстрировать проблемы, встающие перед Трампом. Новая карикатура намекает на множество "тревожных" событий, которые произошли с президентом в последнее время, сообщается в редакционной статье. Одно из них – признание адвоката Трампа Майкла Коэна (Michael Cohen) в выплатах неким двум женщинам за молчание о связях с главой государства.

В июне 2018 года журнал поместил на обложку коллаж, состоящий из фигур Дональда Трампа и рыдающего ребенка. Номер был посвящен политике американского государства по отношению к мигрантам.

Ранее Дональд Трамп заявил, что объявление ему импичмента приведет к крайне негативным последствиям для экономики.

Напомним, недавно миллиардер Том Стайер запустил кампанию под названием "Необходимо объявить импичмент", целью которой является отстранение президента США Дональда Трампа от власти.
США, Трамп, Дональд Трамп
Источник:

Lenta.ru

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