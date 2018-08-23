Журнал Time анонсировал обложку с "тонущим Трампом"

Американское издание Time анонсировало обложку нового номера с карикатурой, на которой изображен тонущий президент США Дональд Трамп.

Как отмечается, этот номер является продолжением серии, посвященной "непогоде" в Овальном кабинете Белого дома. Первая обложка с карикатурой из этой подборки, изображающая ветреную и дождливую погоду над столом президента, вышла 27 февраля 2017 года. Второй рисунок с усиливающимся штормом стал обложкой номера от 23 апреля 2018-го. На передовице Time, которая выйдет 3 сентября, будет изображена полностью затопленная комната. В спасающейся от потопа фигуре угадывается глава государства.

TIME’s new cover: Trump is in trouble. Here's how much worse it could get https://t.co/IgjeHWr2cD pic.twitter.com/hnUc7Njbxu — TIME (@TIME) 23 августа 2018 г.

Все обложки созданы сотрудником Time Тимом О'Брайеном (Tim O'Brien). В этой серии он пытается продемонстрировать проблемы, встающие перед Трампом. Новая карикатура намекает на множество "тревожных" событий, которые произошли с президентом в последнее время, сообщается в редакционной статье. Одно из них – признание адвоката Трампа Майкла Коэна (Michael Cohen) в выплатах неким двум женщинам за молчание о связях с главой государства.

В июне 2018 года журнал поместил на обложку коллаж, состоящий из фигур Дональда Трампа и рыдающего ребенка. Номер был посвящен политике американского государства по отношению к мигрантам.

Ранее Дональд Трамп заявил, что объявление ему импичмента приведет к крайне негативным последствиям для экономики.

Напомним, недавно миллиардер Том Стайер запустил кампанию под названием "Необходимо объявить импичмент", целью которой является отстранение президента США Дональда Трампа от власти.