Зима в тропическом раю: на Гавайи обрушился арктический шторм
Один из островов едва ли не впервые в истории южного штата занесло слоем снега в несколько сантиметров
Арктическая зима продолжает испытывать Соединенные Штаты – на этот раз снежный шторм добрался до Гавайев.
На острова обрушились волны, которые периодически достигали 18 метров, а скорость ветра превышала 100 километров в час. Но оказалось, что и это не предел. Сильнейшие порывы ветра, который зафиксировали местные метеорологи, достигали 300 километров в час.
Кроме того, один из островов едва ли не впервые в истории тропического штата занесло слоем снега в несколько сантиметров. Когда непогода повредила линии электропередач, из без света остались 27 тыс. жителей, но состоянием на данный момент – сеть уже починили.
Снегопадами засыпает и северные штаты Америки. Но местным жителям привычнее морозы, поэтому они решили воспользоваться погодой: дети катаются на санках, а родители заливают водой площадки перед домом, превращая их в катки. Времени на зимние игры хватает: в штате Вашингтон из-за непогоды закрыли школы.
А вот местные бездомные с нетерпением ждут весну, поскольку в приютах им дают только переночевать, а днем просят покинуть помещение. Но на улицах такие морозы, что выдержать их сложно и днем.
Напомним, в конце января из-за аномально холодной погоды, которая накрыла Средний Запад, в Чикаго были отменены более тысячи авиарейсов.
Также мы писали, что снегопады, которые выпали в штате Юта, признали сильнейшими за 33 года.
Кроме того, на Среднем Западе США как минимум 21 человек стал жертвами сильнейших морозов.
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