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"Золотой штат" США накрыла волна ограблений

Сегодня, 19:09

Жертвами грабителей стали испаноязычные американцы

Спустя чуть больше недели после массового расстрела в "Золотом штате", как еще называют американскую Калифорнию, произошла серия новых преступлений.

Сначала в полицию сообщили о нападении на магазин, где 33-летний грабитель обезвредил полицейского и отобрал у него оружие, после чего взялся за кассира. Оба потерпевших получили колотые раны.

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В нескольких милях от этого города неизвестные ворвались на автозаправочную станцию и в страховой офис, убив двух человек.

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Полиция разыскивает подозреваемых и уже установила связь между погибшими – все они были испаноязычными гражданами.

Напомним, в прошлом месяце в торговом центре одного из городов Калифорнии произошла стрельба, в результате которой два человека получили ранения. Полицейские пришли к выводу, что злоумышленник или злоумышленники вели беспорядочную стрельбу по торговому центру.

А в прошлом году в боулинг-клубе расположенного неподалеку от Лос-Анджелеса города Торранс также произошла перестрелка, в результате которой погибли несколько человек и еще несколько были ранены.

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Источник: Сегодня

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