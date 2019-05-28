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Зрелищный мотопробег состоялся в Вашингтоне: видео

28 мая, 20:58

30 лет назад американские байкеры устроили протест с требованием надлежащим образом заботиться о ветеранах


Один из самых зрелищных мотопробегов Америки состоялся в Вашингтоне. Он посвящен Дню чествования ветеранов военных действий. Этой традиции уже 30 лет. В один и тот же день байкеры со всей страны проезжают по улицам столицы и останавливаются возле мемориалов павшим.

Скорость, кожаные куртки, борода и пиво – не самое главное в этом мероприятии. Это – "пробег за свободу". 30 лет назад американские байкеры устроили протест с требованием надлежащим образом заботиться о ветеранах войны во Вьетнаме. 

"Я сам военный на пенсии. Служил 20 лет. До сих пор ремонтирую вертолеты для армии. Здесь, у Пентагона, много ветеранов. Нам важно встретиться друг с другом и вместе посетить мемориалы. Это и есть цель заезда",говорит Джо Бернсайд, участник мотопробега.

Джо Бернсайд – из Алабамы. Ехал сюда 14 часов, преодолел почти полторы тысячи километров. Таких, как он, в Вашингтоне собралось миллион с лишним. Останавливались возле мемориалов, отдавали дань павшим, благодарили тех, кто служит сейчас.

Но, скорее всего, это последний такой заезд, говорят организаторы.

"Логистика и стоимость ... Очень трудно координировать все с Пентагоном, привлекать правоохранителей, пожарных, медиков, находить места для автомобилей. Ежегодно делать это сложнее. И стоимость растет. Нужно как минимум несколько тысяч долларов", – говорит Андрас Мартон, организатор мотопробега.

В защиту "Пробега за свободу" стал и Дональд Трамп.

Ранее мы писали, что в Киеве прошел женский мотопарад.

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Тег видео, байкеры, мотопробег

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