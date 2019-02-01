Звезда российских сериалов арестована в США: первые подробности
Ирину Усок задержали в аэропорту Нью-Йорка непосредственно по прилете из России
Сотрудники правоохранительных органов арестовали и поместили в следственный изолятор российскую теле- и театральную актрису Ирину Усок (сериалы "Даша Васильева. Любительница частного сыска", "Барвиха", фильмы "Мама, не горюй!" и "Золушка.ru").
Как сообщает Telegram-канал Mash, женщину задержали по прилете из России прямо в аэропорту Нью-Йорка по подозрению в похищении ребенка. За данное правонарушение американское законодательство предполагает до 20 лет лишения свободы.
Заявление о киднеппинге в американскую полицию подал ее муж, являющийся гражданином США. Именно его семье отдали ребенка.
В российском консульстве в США заявили, что находятся на тесной связи с МИД РФ и делают все возможное, чтобы помочь артистке.
Кроме того, заявили о готовности помочь и в театре "Содружество актеров Таганки", в котором играла Ирина.
В ожидании суда женщину поместили в тюрьму округа Оушен (штат Нью-Джерси) – по месту жительства заявителя.
Напомним, ранее в Соединенных Штатах была задержана другая гражданка России Мария Бутина. Впоследствии женщина призналась, что с 2015 по 2018 года она вступала в сговор с целю нарушения закона об иностранных агентах в США.
Кроме того, ранее в этом месяце сотрудники ФБР задержали россиянина Дмитрия Макаренко в аэропорту города Сайпан (Северные Марианские острова) по обвинению в попытке экспорта в Россию из США военной техники.
Как утверждается, это стало ответом за арест в Москве сотрудниками российской спецслжбы гражданина США Пола Уилана.
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