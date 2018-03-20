Звезда "Секса в большом городе" выдвинулась на пост губернатора Нью-Йорка

Американская актриса Синтия Никсон, известная по роли Миранды в Сексе в большом городе, объявила в понедельник, 19 марта, что баллотируется на пост губернатора штата Нью-Йорк.

"Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я заявляю свою кандидатуру на пост губернатора", – написала она в Twitter.

В записи актриса прикрепила видеоролик, в котором рассказывает, почему решилась баллотироваться на пост губернатора.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 марта 2018 г.

"Нью-Йорк – мой дом. Я никогда не жила в другом месте. Я росла здесь с матерью в однокомнатной квартире на пятом этаже. Нью-Йорк – это место, где я выросла, и где я ращу своих детей", – отмечает Никсон.

По словам актрисы, что в случае избрания она намерена, прежде всего, бороться с проявлениями неравенства в штате, будет отстаивать доступность медицины, бороться с массовыми незаконными арестами, а также обещает отремонтировать метро.

Выборы губернатора Нью-Йорка пройдут 6 ноября 2018 года.

Между тем, поклонники знаменитого сериала "Секс в большом городе" посмотрели более 100 серий ( 6 сезонов), не отходили от экранов, чтобы посмотреть новые любовные истории нью-йоркских подруг Керри, Саманты, Шарлотты и Миранды.

Согласно британским СМИ, "Секс в большом городе 3" все-таки снимут– но, что не удивительно на фоне недавнего публичного конфликта Ким Кэтролл и Сары Джессики Паркер, без Саманты Джонс, отсутствие которой объяснят – смертью героини.