"Звонок с Украиной был идеальным": Трамп "потроллил" инициатора импичмента

Трамп уверен, что республиканцы в Сенате не проголосуют за импичмент

Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп в Twitter прокомментировал решение Палаты представителей США об импичменте и свой разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Почему сумасшедшей Нэнси Пелоси (спикер Палаты представителей Конгресса, начавшая процедуру импичмента – Ред.), только потому, что у нее совсем не большое большинство в Палате представителей, должно быть позволено объявлять импичмент президенту Соединенных Штатов. Она получила ноль голосов республиканцев, преступления не было, звонок с Украиной был идеальным, без "давления", – написал он.

Трамп напомнил, что Пелоси выступает за то, что за импичмент должны быть "обе партии, абсолютное большинство",

"Но этот жульнический импичмент не получил ни того, ни другого. Он был очень несправедливым и без надлежащей правовой процедуры, без надлежащего представительства и свидетелей. Теперь же Пелоси требует от республиканцев всего того, чего не было у них в Палате. Демократы хотят иметь большинство в Сенате Республиканцев. Лицемеры!" - заявил Дональд Трамп.

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Ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

За первую статью – злоупотребление властью – проголосовали 230 конгрессменов из необходимых 216. Против высказались 197 конгрессменов, один воздержался.

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Вторая статья – препятствование расследованию Конгресса – набрала 229 голосов при необходимых 216. Против высказались 198 конгрессменов, один воздержался.

Теперь пакет документов рассмотрят в верхней палате американского парламента – Сенате. Для того, чтобы отправить Трампа в отставку, потребуется две трети голосов сенаторов.

Напомним, что ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленского для возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. И в Вашингтоне, и в Киеве это отрицали.

Из-за этого демократы запустили в Конгрессе процедуру импичмента президенту США.

Дональд Трамп стал третьим президентом в истории Америки, подвергшимся импичменту. Ранее палата представителей выносила обвинения Эндрю Джексону в 1868 году и Биллу Клинтону в 1998 году. Однако Сенат проголосовал за оправдание обоих и против их отстранения от должности. В 1974 году Ричард Никсон ушел в отставку, не дожидаясь объявления импичмента.

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