Зять Трампа копирует для американской администрации переписку в WhatsApp с политиками – СМИ

Кушнер по мессенджеру связывается с лицами за пределами Соединенных Штатов Америки

Фото: Pixabay

Зять Трампа копирует для американской администрации переписку в WhatsApp с политиками – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/40b/d41/5c940bd4171cc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/40b/d41/5c940bd4171cc.jpg 2019-03-22T00:10:00+02:00 США Кушнер по мессенджеру связывается с лицами за пределами Соединенных Штатов Америки

Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер использует WhatsApp в служебных целях. Но при этом якобы не нарушает правила работы с документами государственной важности при использовании мессенджера. Об этом говорится в письме адвоката Кушнера и его жены Иванки Трамп Эбби Лоуэлла, направленном председателю комитета по надзору и правительственной реформе нижней палаты Конгресса Элайдже Каммингсу. Текст письма представила NBC.

Конгрессмен Каммингс ранее поинтересовались мнением Лоуэлла о публикации в СМИ, утверждавшей, что Кушнер пользуется WhatsApp для конфиденциальной и даже тайной переписки с лидерами зарубежных государств. Ведь в Белом доме сотрудники аппарата и члены правительства обязаны пользоваться в служебных целях только проверенными каналами и средствами связи.

"Лоуэлл подтвердил, что тот пользовался и продолжает пользоваться WhatsApp, исполняя свои служебные обязанности в Белом доме. На вопрос, каким образом Кушнер сохраняет переписку, Лоуэлл заявил, что это делается путем отправки скриншотов записей на адрес электронной почты Белого дома или Совета национальной безопасности при Белом доме", — уточнил председатель комитета.

По его словам, адвокат зятя президента Дональда Трампа также подтвердил, что Кушнер по мессенджеру "связывается с лицами за пределами Соединенных Штатов". Адвокат при этом переадресовал в СНБ или же Белый дом вопросы о том, санкционировали ли они использование советником главы государства WhatsApp для связи с лидерами иностранных государств.

Напомним, что ранее скандал с использованием личной почты экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон был одним из главных "козырей" Трампа в предвыборной гонке в 2016 году. Скандал, по мнению наблюдателей, во многом позволил ему в конечном итоге обойти Клинтон в гонке за президентское кресло. В 2015 году разразился громкий скандал из-за того, что Клинтон в бытность главой Госдепартамента США использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тыс. писем), а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.

Ранее сообщалось, что контактами экс-советника Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майкла Флинна с россиянами во время президентской кампании в 2016 году мог руководить зять президента США Джаред Кушнер.

Также мы писали, что зять Трампа может возглавить аппарат Белого дома.

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