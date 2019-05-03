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Зять Трампа рассказал о планах США по ближневосточному конфликту

3 мая, 05:03

В плане будет политическая и экономическая части

Фото: AFP

Американский план урегулирования палестино-израильского конфликта будет включать политическую и экономическую части, в которых будут учитываться аналогичные попытки предыдущих вашингтонских администраций. Об этом сообщил занимающийся около двух лет разработкой данной инициативы старший советник и зять президента США Джаред Кушнер.

"В нем будет политическая часть, которая станет отличной отправной точкой в таких ключевых вопросах, как статус Иерусалима В экономической части будут подробно рассматриваться такие шаги, как оказание палестинцам помощи в деле укрепления их экономики, повышения уровня их жизни", — пояснил советник главы государства.

Он отказался отвечать на вопросы о деталях инициативы, которую он разрабатывал вместе со cпецпредставителем США на международных переговорах Джейсоном Гринблаттом, напомнив, что вашингтонская администрация собирается представить ее в июне. По словам советника президента, план пока не показывали даже союзникам и партнерам США в регионе. "С нашими союзниками и партнерами будут проведены подробные консультации по сути плана, и мы надеемся, что они окажут нам максимально возможную поддержку", — подчеркнул Кушнер, добавив, что Дональд Трамп принимает активное участие в разработке плана, которая находится уже на окончательном этапе.

"Для палестинцев важны политические устремления", — отметил зять президента, добавив, что в документе будет учтен данный вопрос. Он сказал также, что статус Иерусалима как столицы Израиля будет "частью окончательного соглашения в любом случае".

Кушнер считает, что план урегулирования сможет "решить большинство политических вопросов и помочь людям начать жить лучше". Зять Трампа пообещал, что в нем будут учтены "все предыдущие попытки" урегулирования палестино-израильского конфликта. При этом советник указал, что инициатива "не является попыткой США навязать свою волю в регионе".

Напомним, что очередной виток напряженности вокруг Газы начался с того, что утром 25 марта выпущенная из сектора ракета попала в жилой дом в поселении Мишмерет севернее Тель-Авива. В результате этой атаки пострадали семеро израильтян, включая детей.

Как мы писали, в ответ на это израильская армия вечером того же дня начала наносить удары по позициям контролирующей сектор группировки ХАМАС.

Кроме того, вечером, после того, как группировки заявили о прекращении огня, израильские военные сообщили о том, что южные районы государства были атакованы десятками ракет . В ответ военные поразили 15 целей в Газе и продолжили наносить удары по позициям ХАМАС, в том числе с использованием танков и вертолетов.


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Тег Израиль, США, план, Палестина, урегулирование, кушнер

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Источник:

ТАСС

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