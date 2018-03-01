"Мы просто терпеть это не будем": Лукашенко жестко отреагировал на молочный запрет России

Сегодня, 13:37

Глава государства констатировал, что между Беларусью и Россией вновь начались споры о поставках молока

Александр Лукашенко. Фото: AFP
Александр Лукашенко. Фото: AFP

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил сегодня во время рабочей встречи с заместителем премьер-министра Михаилом Русым проблемные вопросы поставок белорусского молока в Россию. Это не первая претензия Лукашенко к России. В этот раз глава государства констатировал, что между Беларусью и Россией вновь начались споры о поставках молока, передает БЕЛТА.

"Но хочу сказать, что без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем. Потому что меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко (это их дело), появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко", – отметил Александр Лукашенко.

"Мы им отдадим свое молоко по той цене, которую считаем нужной, а они пусть россиянам увеличивают цену, если там уже русские люди, москвичи или питерцы, объелись новозеландским молоком. Поэтому меня интересует, как решается этот вопрос", – сказал президент Беларуси.

Ранее сообщалось, что РФ с 26 февраля запрещает ввоз белорусской молочной продукции. После появилась информация, что запрет начнет действовать с 6 марта.

Напомним, Европейский Союз еще на год продлил ряд ограничительных мер в отношении Беларуси

"Совет постановил продлить ограничительные меры в отношении Белоруссии еще на год – до 28 февраля 2019 года. Эти меры включают эмбарго на поставки оружия и замораживание активов, а также запрет на поездки четырем лицам, внесенным в список в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста", – сказано в сообщении.
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