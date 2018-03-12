Причиной крушения самолета в Катманду могла стать ошибка пилотов

Сегодня, 22:17

В аэропорту Катманду назвали вероятную причину крушения самолета

фото AFP
фото AFP

Руководитель аэропорта Катманду Раджкумар Четри назвал возможной причиной крушения самолета бангладешской авиакомпании US-Bangla Airlines ошибку экипажа при заходе на посадку. Об этом сообщает издание Kathmandu Post.

"Вместо того, чтобы приземляться с северной стороны, самолет взял курс на северо-восток, и с этой позиции начал заходить на посадку. В результате этого, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу", – отметил Четри.

Напомним, недалеко от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана 12 марта потерпел крушение самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bangla. 

В результате крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс из Дакки в столицу Непала Катманду погибли 49 человек. 22 пассажира находятся в больнице. 

Известно, что во время захода на посадку, лайнер не попал на взлетно-посадочную полосу и рухнул  на футбольное поле недалеко от воздушной гавани. Вскоре после этого самолет загорелся. 

Также сотрудник Raswita International Travels and Tours, один из оставшихся в живых после крушения самолета, произошедшего в Катманду в понедельник, 12 марта. Мужчина рассказал о том, как случилась авиакатастрофа.
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