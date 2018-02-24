Власти Туниса задержали судно с оружием, вышедшее из России
На борту обнаружена большая партия военной техники и амуниции
Судно Ural, принадлежащие турецкой компании, вышло из Новороссийска и направлялось в Камерун. В тунисский порт Сфакс корабль зашел на ремонт, сообщило Maritime Bulletin.
Во время таможенного осмотра на судне была обнаружена большая партия военной техники – большегрузные грузовики, 24 контейнера БМП , оружие и амуниция.
В настоящее время власти проверяют экипаж корабля на причастность к терроризму.
Как сообщалось, теплоход контрабандистов Sky Moon, конфискованный судом за нарушение законов Украины пополнит вспомогательный флот Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и будет использоваться для перевозок техники, других материальных средств и поддержки военных операций. Капитана Sky Moon, который является ливийцем по происхождению, суд оштрафовал за контрабанду на 18,5 миллионов гривень. Восемь членов экипажа судна – сирийцы по происхождению – тоже признаны виновными в контрабанде.
Напомним, Корабли ВМС Украины в Черном море перехватили судно с огромной партией контрабанды.
Ранее у берегов Африки исчез танкер с 22 индийскими моряками на борту.
Кроме того, в январе в Японском море исчезло российское судно "Восток" с 21 человеком на борту