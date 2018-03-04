10 тысяч долларов в месяц: 22-летней девушке надоела работа в офисе и она стала дорогой эскортницей

В постели Белла может все: от доминирования до секса втроем

22-летняя австралийка Белла Ларуэ еще несколько лет назад работала простой офисной служащей. То, что в жизни пора что-то менять, поняла после того, как перестала получать удовлетворение от работы.

"Ко мне подходили коллеги и постоянно говорили, как им все надоело, как они ненавидят кого-то из коллектива, — вспоминает она. — Я поняла, что не хочу дальше в этом вариться и ушла".

В поисках нового занятия она обнаружила объявление о поиске девушек-эскортниц для работы в Сингапуре. Решив попробовать, она поехала туда и поняла, что ей нравится проводить время с состоятельными мужчинами за деньги. Ведь час ее услуг стоит 550 долларов. В месяц она стала зарабатывать около 10 000 долларов.

"Я росла уверенным в себе человеком и всегда знала, что нравлюсь мужчинам, — признается Белла. — Поэтому то, что я превратила это в работу, меня не удивляет. Мне нравится свобода, которую дает мне это занятие. Я могу делать, что захочу, поехать в отпуск в любой момент, например".

























Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Белла предлагает разные услуги: сопровождение мужчины на важных мероприятиях, походы в ресторан, поездки на выходные, встречи в отелях или частных резиденциях. В постели она может все: от доминирования до секса втроем. Порой к ней обращаются даже семейные пары. Бывают и неопытные клиенты, которые могут накопить для свидания с ней достаточно денег.

"У меня были студенты, туристы, женатые мужчины, разведенные мужчины, бизнесмены, юристы, хирурги, учителя, инженеры, офисные работники и миллионеры, — хвастается Белла, но уточняет, что в контактах она очень избирательна. — Перед тем, как с кем-то встретиться, я его проверяю. Как — не буду объяснять. Но если человек вызовет у меня недоверие, я с ним не встречусь".

Белла говорит, что ее мать — вообще-то, очень строгая женщина — знает о ее занятии, но уже смирилась с тем, что дочь полюбила такой образ жизни. А вот отец остается в неведении, и Белле не хотелось бы, чтобы до него дошли слухи о том, что его дочь — куртизанка.

"Не думаю, что ему понравится это, — говорит она. — Поэтому, надеюсь, он никогда не узнает всю правду обо мне".

Клиенты не только платят ей, но и делают дорогие подарки: от дорогого нижнего белья до драгоценностей. Из последнего — браслет Cartier с розовыми бриллиантами. Белла уверена, что в ней мужчин привлекает не только внешность.

"Да, я молода и красива, но многие говорили мне, что просто хотели увидеться со мной и поговорить, потому что давно были заинтригованы моим образом и хотели поближе узнать меня, мою личность", — говорит она.

Ранее мы писали, что британка зарабатывает по 60 долларов в час за объятия.

Также мы писали, что американская модель продала свою невинность за 2,5 млн долларов.

А еще одна девушка прославилась, рассказывая в Twitter, как разводит парней на подарки.