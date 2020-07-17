100-летнего ветерана посвятили в рыцари: собрал рекордную сумму для борьбы с Covid-19

Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, собравшего почти 33 млн фунтов (более 41 млн долларов – Ред.) для врачей, ведущих борьбу с коронавирусом.

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Церемония состоялась на территории Виндзорского замка, где Ее Величество вместе с супругом с середины марта соблюдает режим самоизоляции, – сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

Это было первое официальное мероприятие с начала пандемии коронавируса, в котором принимала участие 94-летняя королева. Кресло королевы было установлено посреди аккуратно подстриженного газона. Мур приблизился к Ее Величеству ровно на то расстояние, которое было необходимо, чтобы королева могла коснуться его плеч мечом своего отца Георга VI (1895-1952).

Из уважения к возрасту ветерана ему было позволено не преклонять колено перед монархом, что является частью церемонии посвящения в рыцари. Общаясь с прессой, Мур, пользующийся колесными ходунками, пошутил, что если опустится на колени, то уже никогда больше не сможет подняться.

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Ветеран, служивший в годы войны в Индии и Бирме, приобрел общенациональную известность после того, как на фоне пандемии объявил сбор пожертвований на нужды британской Национальной системы здравоохранения. Акция Мура вызвала столь большой интерес, что ему удалось собрать сумму, в десятки тысяч раз превысившую первоначально запланированную.

Ранее сообщалось, что в Великобритании начали испытания новой вакцины против коронавируса на людях.

Видео: Reuters

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