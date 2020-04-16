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106-летняя жительница Великобритании рассказала, благодаря чему победила коронавирус

16 апреля, 21:22

Сергей Пономаренко

Жительнице Бирмингема Конни Титчен даже не понадобилась реанимация

106-летняя жительница Бирмингема Конни Титчен благополучно выздоровела после заражения коронавирусом, вспышка которого охватила мир.

Три недели назад скорая привезла женщину в больницу, где ей сделали тест на COVID-19. Результат был положительным. Впрочем, британке даже не понадобилась реанимация.

Как говорит сама женщина, секрет ее силы заключается в здоровом образе жизни и физической активности.

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Ранее от коронавируса выздоровела 107-летняя женщина в Нидерландах. "Сегодня" рассказывали также о 103-летней иранке, которая покинула больницу после полного выздоровления. Эта пациентка стала вторым в стране долгожителем, которому удалось излечиться от коронавируса. До нее выздоровел 91-летний мужчина из Кермана. По статистике, COVID-19 наиболее опасен для пожилых людей. Именно они чаще всего умирают после заражения, поскольку зачастую иммунитет у них слабее, чем у молодых. По данным ВОЗ, среди заразившихся в возрасте старше 80 лет уровень смертности достигает 21,9%.

Ранее СНБО Украины рассказал, какие болезни делают человека особенно уязвимым к COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Великобритания долгожители долгожительница коронавирус Бирмингем здоровый образ жизни

Источник: Сегодня

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