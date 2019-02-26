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11 лет за шпионаж: в Израиле вынесли суровый приговор экс-министру

Сегодня, 16:03

Гонен Сегев признался. что шпионил в польщу Ирана и передаче вражеских спецслужбам десятки документов с гостайной

Гонен Сегев
Гонен Сегев. Фото: AFP
11 лет за шпионаж: в Израиле вынесли суровый приговор экс-министру //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/544/74e/5c754474e7055.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/544/74e/5c754474e7055.jpg Другие страны Гонен Сегев признался. что шпионил в польщу Ирана и передаче вражеских спецслужбам десятки документов с гостайной

Израильский суд признал министра энергетики и инфраструктуры Гонена Сегева виновным в шпионаже в пользу Ирана и приговорил его к 11 годами лишения свободы.

Как сообщило 26 февраля израильская радиостанция "Кан", окружной суд Иерусалима принял сделку, которую Сегев заключил с гособвинением 9 января.

В рамках соглашения экс-министр согласился признать свою вину в шпионаже и передаче десятков документов в Иран взамен на снятие куда более серьезного обвинения – содействия противнику в период войны.

Служба общей безопасности Израиля арестовала бывшего члена правительства еще в прошлом мае после того, как Сегева задержали и экстрадировали из Экваториальной Гвинеи по запросу Иерусалима.

Контрразведчика утверждает, что уже после своей каденции он за плату передал иранским спецслужбам информацию об энергетическом рынке, секретных оборонных объектах, сотрудниках правительства и спецслужб.

Напомним, что Сегев – не единственный высокопоставленный представитель власти в Израиль, который попал под суд. Супругу главы правительства Биньямина Нетаньяху обвинили в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.

Как мы писали, Саре Нетаниягу вменяют неправомерное использование государственных фондов для заказа блюд в их официальную резиденцию.

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Тег Израиль, Иран, суд, шпионаж, государственная измена

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Источник:

ТАСС

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