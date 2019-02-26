11 лет за шпионаж: в Израиле вынесли суровый приговор экс-министру
Гонен Сегев признался. что шпионил в польщу Ирана и передаче вражеских спецслужбам десятки документов с гостайной
Израильский суд признал министра энергетики и инфраструктуры Гонена Сегева виновным в шпионаже в пользу Ирана и приговорил его к 11 годами лишения свободы.
Как сообщило 26 февраля израильская радиостанция "Кан", окружной суд Иерусалима принял сделку, которую Сегев заключил с гособвинением 9 января.
В рамках соглашения экс-министр согласился признать свою вину в шпионаже и передаче десятков документов в Иран взамен на снятие куда более серьезного обвинения – содействия противнику в период войны.
Служба общей безопасности Израиля арестовала бывшего члена правительства еще в прошлом мае после того, как Сегева задержали и экстрадировали из Экваториальной Гвинеи по запросу Иерусалима.
Контрразведчика утверждает, что уже после своей каденции он за плату передал иранским спецслужбам информацию об энергетическом рынке, секретных оборонных объектах, сотрудниках правительства и спецслужб.
Напомним, что Сегев – не единственный высокопоставленный представитель власти в Израиль, который попал под суд. Супругу главы правительства Биньямина Нетаньяху обвинили в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.
Как мы писали, Саре Нетаниягу вменяют неправомерное использование государственных фондов для заказа блюд в их официальную резиденцию.
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