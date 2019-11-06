11 тысяч ученых выступили с предупреждением: Человечество ожидают невиданные муки

/ Фото: Pixabay

Людей на планете Земля ожидают "невиданные муки из-за климатического кризиса", если не произойдут серьезные изменения в глобальном обществе. Об этом говорится в жестком предупреждении более чем 11 тысяч ученых.

"Мы заявляем четко и единодушно, что планета Земля предстала перед климатическим чрезвычайным положением. Чтобы обеспечить стабильное будущее, мы должны изменить то, как мы живем. Это требует больших трансформаций в способах функционирования и взаимодействия нашего глобального общества с природными экосистемами", – цитирует словам заявления ученых The Guardian.

Они подчеркивают, что время терять нельзя. Ведь климатический кризис уже начался, и он усиливается быстрее, чем большинство ученых ожидали.

Читайте также: Находка в Антарктиде спасет человечество от вымирания

Реклама

"Он хуже, чем ожидалось, и ставит под угрозу природные экосистемы и судьбу человечества", – предупреждают ученые в заявлении, которое было опубликовано в журнале BioScience к 40-й годовщине первой всемирной климатической конференции. Она прошла в Женеве в 1979 году. Заявление написали десятки ученых и поддержали еще 11 тысяч ученых из 153 стран. Авторы утверждают, что необходимые радикальные изменения должны покончить с неконтролируемым ростом населения планеты. Кроме того, нужно отказаться от ископаемого топлива, прекратить уничтожать леса и сократить потребление мяса.

"Нужно отслеживать более широкий набор индикаторов включительно с ростом человеческого населения, потреблением мяса, утратой лесного покрова, энергетическим потреблением, ежегодными экономическими потерями из-за экстремальных погодных явлений", – сказал соавтор заявления Томас Ньюсом из Сиднейского университета.

В тренде Трамп выиграет следующие выборы в США: эксперт назвал три причины

Среди других "тревожных признаков человеческой деятельности" ученые указали рост пассажиропотока в авиационном транспорте, а также рост мирового ВВП.

"Климатический кризис тесно связан с чрезмерным потреблением в рамках зажиточной жизни", – говорят ученые.

Они также составили небольшой список действий, к выполнению которых нужно перейти немедленно. Прежде всего, ученые советуют использовать энергию более эффективно и ввести высокие налоги на углерод, чтобы сократить использование ископаемого топлива. Также нужно стабилизировать глобальную человеческую популяцию, которая сейчас увеличивается на 200 тысяч человек ежедневно.

Для этого нужно использовать этические подходы, такие как внедрение более продолжительного образования для девушек. Нужно также прекратить уничтожение природы и восстановить леса, чтобы поглотить углекислый газ из атмосферы. Людям стоит пересмотреть свою диету, в частности есть больше растений и меньше мяса. Также нужно уменьшить продуктовые отходы. Ученые советуют отказаться от измерения экономических целей в росте ВВП.

Напомним, что ранее ученые утверждали, что человечеству грозит удушье от углекислого газа из-за изменений климата. Также экологи рассказали,как изменится климат в ближайшем будущем.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама