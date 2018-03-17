14 человек погибли в результате падения автобуса с моста в Индии

Сегодня, 20:44

Еще более 40 человек получили ранения

Фото: indiatvnews.com
Фото: indiatvnews.com

По меньшей мере 14 человек погибли в субботу, 17 марта, в результате падения автобуса с моста в штате Бихар на востоке Индии. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Times of India.

Отмечается, что автобус ехал из населенного пункта Аураи в город Ситамархи. Он сбил ограждения на мосту через пересохший канал и упал вниз, перевернувшись на крышу.

О причинах аварии пока не сообщается. Десять человек погибли на месте, еще четверо скончались в больнице.

Напомним, ранее подобное ДТП произошло в Египте. В городе Александрия автобус с пассажирами попал аварию: девять человек погибли. Также в  результате аварии пострадал 21 человек. Все погибшие и пострадавшие – местные жители. По одной из версий, водитель автобуса пытался избежать столкновения с машиной, а по другой – у автобуса лопнула покрышка.

Также сообщалось, что в восточной турецкой провинции Муш на шоссе Муш-Солхан перевернулся автобус с пассажирами, в результате чего погибли шесть человек, еще 20 получили ранения. Авария произошла  после того, как водитель потерял контроль над автобусом, в результате чего тот слетел в кювет. Автобус перевозил пассажиров из южной провинции Хатай. Раненые пассажиры были доставлены в ближайшие больницы.
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