15 мигрантов погибли при попытке побега из нелегальной тюрьмы в Ливии

Не менее 25 человек получили ранения

В Ливии более десяти мигрантов из африканских стран погибли при попытке сбежать из нелегальной тюрьмы, устроенной торговцами "живым товаром". Об этом сообщает ТАСС.

В общем из нелегальной тюрьмы пытались сбежать более 100 человек, но вооруженная охрана открыла по мигрантам огонь. В результате погибли 15 человек, не менее 25 получили ранения и возвращены за решетку. Остальные смогли скрыться.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере восемь мигрантов утонули у побережья Ливии при попытке пересечь Средиземное море, еще десятки людей считаются пропавшими без вести.

В середине января в Средиземном море за сутки спасли больше тысячи мигрантов – корабли итальянской береговой охраны, а также участвующие в операции ЕС "София" приняли участие в 11 спасательных операциях.

Как сообщалось, только за шесть месяцев 2017 года в Европу прибыли 116 682 мигрантов и беженцев, причем почти 83% их них оказались на побережье Италии.