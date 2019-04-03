16 машин всмятку: видео с места массового ДТП в Пекине
В результате аварии некоторые машины раздавило об отбойник, а другие упали в кювет, перелетев через ограждение
Не менее семи человек пострадали в результате масштабной дорожной аварии, которая произошла в пекинском районе Яньцин, где 3 апреля на скоростной трассе Пекин-Тибет столкнулись как минимум 16 машин.
В ДТП попали несколько легковых автомобилей, рейсовый автобус и грузовик. Некоторые машины оказались раздавленными об отбойник, другие упали в кювет, перелетев через ограждение.
Ссылаясь на медиков, CGTN сообщает, что один из потерпевших на северо-западе китайской столицы находится в тяжелом состоянии, но у остальных пострадавших — легкие травмы и их жизням ничего не угрожает.
TWITTER— CGTN (@CGTNOfficial) April 3, 2019
На данный момент участок трассы, где произошла авария, перекрыт. На место прибыли экстренные службы, а правоохранители начали расследование.
Напомним, на прошлой неделе на Бориспольском шоссе в Киеве тоже произошло масштабное дорожное происшествие – около полуночи из-за гололеда там столкнулись более 20 машин. Подробнее смотрите в видеосюжете:
Также сообщалось о серии дорожных аварий в Москве, которая частично парализовала одну из транспортных артерий города..
Кроме того, мы писали о крупном ДТП в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, где столкнулись 15 автомобилей, включая 13 легковых и два грузовика.
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