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16 машин всмятку: видео с места массового ДТП в Пекине

Сегодня, 12:58

В результате аварии некоторые машины раздавило об отбойник, а другие упали в кювет, перелетев через ограждение

Фото: Pixabay
16 машин всмятку: видео с места массового ДТП в Пекине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/483/bf7/5ca483bf700db.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/483/bf7/5ca483bf700db.jpg Другие страны В результате аварии некоторые машины раздавило об отбойник, а другие упали в кювет, перелетев через ограждение

Не менее семи человек пострадали в результате масштабной дорожной аварии, которая произошла в пекинском районе Яньцин, где 3 апреля на скоростной трассе Пекин-Тибет столкнулись как минимум 16 машин.

В ДТП попали несколько легковых автомобилей, рейсовый автобус и грузовик. Некоторые машины оказались раздавленными об отбойник, другие упали в кювет, перелетев через ограждение.

Ссылаясь на медиков, CGTN сообщает, что один из потерпевших на северо-западе китайской столицы находится в тяжелом состоянии, но у остальных пострадавших — легкие травмы и их жизням ничего не угрожает.

На данный момент участок трассы, где произошла авария, перекрыт. На место прибыли экстренные службы, а правоохранители начали расследование.

Напомним, на прошлой неделе на Бориспольском шоссе в Киеве тоже произошло масштабное дорожное происшествие – около полуночи из-за гололеда там столкнулись более 20 машин. Подробнее смотрите в видеосюжете:


Также сообщалось о серии дорожных аварий в Москве, которая частично парализовала одну из транспортных артерий города..

Кроме того, мы писали о крупном ДТП в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, где столкнулись 15 автомобилей, включая 13 легковых и два грузовика.

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Тег авария, ДТП, Китай, Пекин, дорожное происшествие

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Источник:

ТАСС

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