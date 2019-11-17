19 часов в небе: авиакомпания совершила самый длинный беспосадочный рейс

Австралийская авиакомпания Qantas, которая в прошлом месяце совершила самый долгий беспосадочный перелет в истории пассажирской авиации, побила собственный рекорд.

Так, самолет Boeing-787-9 Dreamliner, следуя по маршруту Лондон – Сидней, преодолел расстояние в 17,8 тыс. километров – для этого лайнеру понадобилось 19 часов и 19 минут.

Компания установила сразу два мировых рекорда: полет признали самым длинным коммерческим пассажирским рейсом по преодоленному расстоянию и по времени, проведенному в пути.

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Самолет вылетел из аэропорта Хитроу в Лондоне и, чтобы попасть в пункт назначения, пересек воздушные пространства Германии, Польши, Беларуси, России, Казахстана, Китая, Филиппин и Индонезии.

Полет был тестовым, поэтому при максимальной вместительности в 256 пассажиров на борту самолета находились 50 человек, включая четырех пилотов.

За время полета пассажиры смогли дважды встретить рассвет.

Напомним, в сентябре в Китае пассажирка авиакомпании Xiamen Airlines открыла аварийный выход самолета перед взлетом. Женщина объяснила своей поступок тем, что в салоне было "слишком душно".

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