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190 тысяч канадцев вернут выплаченные пособия из-за коронавируса

11 июня, 04:40

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января

Около 190 тысяч жителей Канады, где ранее количество выздоровевших впервые превысило число зараженных коронавирусом за сутки, должны будут вернуть выплаченные им в связи с пандемией нового коронавируса пособия. Об этом STV со ссылкой на Канадскую налоговую службу.

Речь идет о тех канадцах, которые незаконно воспользовались специальным фондом помощи гражданам, пострадавшим от последствий пандемии. С марта по июнь власти выплачивали по 2 тыс. канадских долларов (по текущему курсу около 1,5 тыс. долларов США) тем, кто из-за пандемии лишился заработка. Часть из этих граждан изначально на законных основаниях получали финансовую помощь, но затем не сообщили властям о том, что вновь вышли на работу. Всего данные выплаты коснулись 8,4 млн канадцев.

Например, канадцы, которые потеряли работу, в течение четырех месяцев получали пособие в размере 2 тыс. канадских долларов. Также различные выплаты предусмотрены тем, кто заразился коронавирусом нового типа, находится на карантине, вынужден сидеть дома с детьми, так как закрыты школы и детские сады, и так далее. Премьер-министр страны Джастин Трюдо назвал эти меры поддержки со стороны государства беспрецедентными в истории Канады и заявил, что такой мобилизации страны на преодоление кризиса не было со времен Второй мировой войны.

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Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему моменту заразились более 97 тыс. человек, почти 8 тыс. умерли, свыше 56,6 тыс. вылечились.

Ранее сообщалось, что США и Канада могут продлить ограничения до середины июля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Канада коронавирус пандемия пособия

Источник: ТАСС

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