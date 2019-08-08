2 тысячи силовиков, водометы и баррикады: что нужно знать об аресте экс-президента Кыргызстана

Фото: Reuters

В Кыргызстане полным ходом раскручивается маховик политического кризиса, вызванного громким арестом экс-президента Алмазбека Атамбаева, который руководил страной в 2011-2017 гг. Напомним, в июне парламент Кыргызстана лишил Атамбаева неприкосновенности после того, как генпрокуратура выдвинула ему обвинения в коррупции и превышении полномочий. Все подробности штурма резиденции экс-президента в Кой-Таше, в котором принимали участие порядка 2 тыс. полицейских и спецназовцев, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Заложники, убитые и раненые

7 августа стало известно, что спецназ со стрельбой захватил Атамбаева. Якобы экс-президента вывели из дома и увезли на вертолете в неизвестном направлении. В пресс-службе Госкомитета Национальной безопасности Кыргызстана сообщили, что в ходе операции бойцы спецназа не применяли боевое оружие, у них были только резиновые пули.

В то же время местный телеканал 24.kg сообщает, что были ранены более десятка сторонников Атамбаева. Позднее появилась информация о том, что есть убитые. Действующий президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и направился в Бишкек.

По версии телеканала, все происходящее смахивало на лихой голливудский боевик. Как оказалось, Атамбаев знал о готовящемся аресте, поэтому собрал у своего дома несколько сотен сторонников. В ожидании спецназа они начали строить баррикады и вооружаться палками. К Алмазбеку Атамбаеву спеназовцы ворвались без предупреждения, следом толпы односельчан Атамбаева штурмом взяли ворота усадьбы экс-президента, где находились силовики. Засевший в доме спецназ ответил автоматными очередями, тогда же появились сообщения об одном убитом.

Спецназ смог зайти на второй этаж дома Атамбаева, но сторонники бывшего президента атаковали их, избивая палками, и в результате смогли захватить рации, щиты и оружие силовиков. Шестеро спецназовцев были взяты в заложники.

Забегая вперед, отметим, что на следующий день сторонники экс-президента Кыргызстана передали властям захваченных спецназовцев. Об этом сообщили в штабе бывшего главы государства. Якобы во время удержания в доме экс-президента всем военнослужащим спецподразделения "Альфа" была оказана медицинская помощь.

Ближе к ночи из Бишкека к резиденции в Кой-Таше были стянуты дополнительные силы и готовился новый штурм дома. Сторонники Атамбаева также начали отстреливаться. Был ранен в грудь сотрудник спецназа, которому пуля пробила бронежилет. Одновременно с этим дочь Алмазбека Атамбаева – Алия Шагиева, опровергла информацию о том, что ее отец был вывезен на вертолете. По ее словам, Атамбаев все это время находился в Кой-Таше.

Фото: AFP

"Во-первых, мой отец никуда не сбегал, никто его не задержал, и то, что он якобы находится в безопасности — наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше", – заявила Алия Шагиева.

Лично стрелял в штурмующих силовиков

Сам Атамбаев прокомментировал штурм своей резиденции следующим образом. Он заявил, что ни он, ни собравшиеся у него дома в селе Кой-Таш не являются террористами, и призвал действующие власти воздержаться от силового воздействия на него.

"Сегодня была попытка захвата экс-президента, к сожалению, пострадали невинные мирные люди, потому что на захват был направлен отряд специального назначения "Альфа". Ради того, чтобы заставить замолчать Атамбаева, закрыть под арест или убить, власть идет на то, чтобы расстреливать мирных граждан, это беспредел. К сожалению, власть не вняла моим призывам войти в правовое поле, я несколько раз предлагал дать письменные показания, ответить на вопросы через СМИ, но нам было в этом отказано, я и сейчас готов ответить на все вопросы", – сказал Атамбаев.

Он призвал власти "одуматься" и "не стрелять в свой народ".

Следом появилось видеообращение Атамбаева к властям Кыргызстана.

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"К сожалению, власть не вняла моим призывам войти в правовое поле. Я несколько раз предлагал дать письменные показания. Буквально вчера мой представитель Сергей Слесарев был в МВД и предлагал передать мои ответы. Я готов ответить на любые вопросы, потому что никакой коррупции не было. Об этом знает и Сооронбай Жээнбеков. Я еще раз прошу власти одуматься и обратиться к силовикам: не стреляйте в свой народ", – сказал Атамбаев.

Между тем, сам Атамбаев признался, что стрелял по спецназу Кыргызстана во время штурма.

"У моих сторонников оружия не было, я лично стрелял во время нападения", – сказал он.

Однако при этом Атамбаев заверил, что он "старался не попадать" в людей. Это заявление Атамбаева легко понять – он пытался вывести своих сторонников из-под удара после того, как стало известно, чтоглава областного ГУВД Самат Курманкуловнаходится в коме после столкновений: он в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Как сообщило в четверг агентство Кабар, начальнику ГУВД Чуйской области Кыргызстана сделали вторую операцию, его состояние оценивается как крайне тяжелое. У Курманкулова диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

В то же время в Министерстве здравоохранения Кыргызстана сообщили, что количество пострадавших в результате столкновений в Кой-Таше возросло до 52 человек, из них 31 человек госпитализирован.

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Второй штурм увенчался успехом

К утру четверга, 8 августа, под домом Атамбаева собрались 4 тыс. его сторонников, готовых в любой момент отразить штурм спецназа. Но уже к полудню, по информации Кундуз Ажибековой – члена основанной Атамбаевым Социал-демократической партии Кыргызстана, в поселок прибыли порядка 6 тыс. человек, из них около 200-250 человек находятся в доме экс-президента.

Между тем, власти тоже решили не отступать: к обеду четверга, 8 августа, стало известно, чтов Кыргызстане второй раз за сутки штурмуют дом экс-президента

"Начался еще один штурм резиденции, звучат выстрелы и применяются светошумовые гранаты. Это уже вторая попытка штурма за сутки", — сообщили в штабе Атамбаева.

На этот раз с экс-президентом и его защитниками не особенно церемонились. Для начала, силовики на машине протаранили ворота экс-президента Атамбаева.

"Несмотря на сопротивление сторонников Атамбаева, силовикам удалось прорваться на территорию резиденции", - сказал представитель штаба. По его словам, в штурме приняли участие более 2 тыс. сотрудников милиции и бойцов спецназа. Сопротивление им оказывают около 300-400 сторонников Атамбаева.

"На территории резиденции начался пожар", - утверждает собеседник. Все ведущие в Кой-Таш автодороги заблокированы сотрудниками милиции, в районе отключена сотовая связь и интернет.

Следом для штурма дома экс-президента стянули спецтехнику, водометы и таранные машины. Очевидцы сообщали о горящих автомобилях и звуках стрельбы, защитники экс-президента забрасывали камнями сотрудников милиции. Несмотря на сопротивление, спецназ постепенно вытеснил сторонников Атамбаева с территории его резиденции в Кой-Таш, но на подмогу местным жителям в село начали стягиваться жители Аламединского района, в котором расположено село.

Наконец, стало известно, что бывший президент Кыргызстана Атамбаев задержан. Операцией руководил лично глава МВД Кашкар Джунушалиев.

Как сообщают местные СМИ, аресту бывшего главы государства предшествовали длительные переговоры между сторонами. Вместе с Атамбаевым в машину посадили двух его соратников: Фарида Ниязова, а также представителя Социал-демократической партии Кыргызстана Кундуз Жолдубаеву.

В результате беспорядков председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Орозбек Опумбаев сообщил президенту Сооронбаю Жээнбекову, что хочет уйти в отставку после неудачной попытки силовиков задержать экс-главу республики Алмазбека Атамбаева . Об этом Опумбаев заявил в четверг, 8 августа, на внеочередном заседании парламента.

"Да, я полагаю, что должен уйти в отставку. Я утром на заседании Совбеза президенту Сооронбаю Жээнбекову сказал, что хочу уйти в отставку. В действительности в произошедшем есть моя вина. Возможно, нужно было задействовать 3,5 тысячи бойцов без оружия. Тогда бы они обеспечили безопасность спецназа", – заявил Опумбаев.

В чем обвиняют Атамбаева

Как заявил на внеочередной сессии парламента 8 августа генеральный прокурор Кыргызстана Откурбек Джамшитов, столкновения между сторонниками экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и спецназом под Бишкеком начались после того, как бывший глава государства три раза проигнорировал повестку на допрос в прокуратуру.

"В настоящий момент назначены экспертизы. Всю хронологию мы собираем. В ближайшее время дадим юридическую оценку произошедшему", — сказал он.

Кроме того, действующий президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что ранее Атамбаев проходил как свидетель по данному делу.

Напомним, что 27 июня парламент Кыргызстана 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева – его подозревают в незаконном обогащении, незаконном завладении земельным участком, причастности к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, а также коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита. Экс-президент все обвинения отрицает.

Это не первый случай, когда правоохранительные органы Кыргызстана интересуются бывшими лидерами государства.

Так, первый президент Кыргызстана (1990-2005) Аскар Акаев в апреле 2005-го в результате "тюльпановой революции" сложил с себя полномочия президента и бежал в Россию.

Вступивший вслед за ним на должность главы государства Курманбек Бакиев (2005-2010) ушел в отставку в результате второй революции в Кыргызстане. Бежал в Беларусь; на Родине заочно приговорен к 24 годам колонии строгого режима

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