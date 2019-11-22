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22-26 ноября Петр Порошенко совершит визит в Канаду

22 ноября, 16:38

У пятого президента Украины запланирована насыщенная программа

/ Фото: Сегодня

22-26 ноября пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко совершит визит в Канаду.

Планируется, что в рамках программы пребывания Порошенко примет участие в ежегодном форуме по безопасности в г. Галифакс, где выступит на тему вклада Украины в европейскую безопасность и стабильность. В рамках форума состоятся его встречи с представителями политических и деловых кругов Канады, а также представителями делегации Конгресса США.

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Важной составляющей визита станет посещение города Эдмонтон, где он встретится с премьер-министром провинции Альберта, многочисленной украинской общиной Канады, а также примет участие в церемонии памяти жертв Голодомора.

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Порошенко планирует прочитать лекцию для преподавателей и студентов Университета Альберта на тему "Геополитические вызовы для Украины и мирового украинства", а также посетить помещение Генерального консульства Украины в Эдмонтоне, которое было открыто по его решению в 2018 году.

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Канада визит Петр Порошенко

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