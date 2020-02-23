27 дней: в Китае уточнили инкубационный период заражения коронавирусом

Период при инфицировании вирусом может превышать 14 дней и доходить до 27 суток

Инкубационный период при инфицировании коронавирусом может превышать 14 дней и доходить до 27 суток. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на власти провинции Хубэй.

Сообщается, что власти провинции проинформировали, что у 70-летнего мужчины из Хубэя симптомы заболевания, вызванного коронавирусом, проявились только на 27 день после контакта с зараженной инфекцией сестрой.

Reuters отмечает, что более долгий инкубационный период может существенно усложнить борьбу с распространением коронавируса.

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Ранее сообщалось, что инкубационный период при вызванном новым коронавирусом заболевании составляет в среднем 5-6 дней.Эти оценочные данные привела Всемирная организация здравоохранения в опубликованном информационном бюллетене.

Напомним, число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2345, выздоровели 20659 человек. За сутки были зафиксированы 109 смертей от заболевания, вызванного коронавирусом; 2393 человека были выписаны из больницы. Общее число зараженных коронавирусом нового типа в КНР составило 75 тыс. 891 человек.

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