Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,42

27 дней: в Китае уточнили инкубационный период заражения коронавирусом

23 февраля, 01:33

Период при инфицировании вирусом может превышать 14 дней и доходить до 27 суток

Инкубационный период при инфицировании коронавирусом может превышать 14 дней и доходить до 27 суток. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на власти провинции Хубэй.

Сообщается, что власти провинции проинформировали, что у 70-летнего мужчины из Хубэя симптомы заболевания, вызванного коронавирусом, проявились только на 27 день после контакта с зараженной инфекцией сестрой.

Reuters отмечает, что более долгий инкубационный период может существенно усложнить борьбу с распространением коронавируса.

Реклама

Ранее сообщалось, что инкубационный период при вызванном новым коронавирусом заболевании составляет в среднем 5-6 дней.Эти оценочные данные привела Всемирная организация здравоохранения в опубликованном информационном бюллетене.

В тренде
Бойня в немецком Ханау: новые подробности, фото, видео

Напомним, число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2345, выздоровели 20659 человек. За сутки были зафиксированы 109 смертей от заболевания, вызванного коронавирусом; 2393 человека были выписаны из больницы. Общее число зараженных коронавирусом нового типа в КНР составило 75 тыс. 891 человек.

Более детально читайте в материале Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Китай коронавирус инкубационный период

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Украинка не может вывезти собаку из Китая
Украинка не может вывезти собаку из КитаяДругие страны
Отвернулись от России: Беларусь поменяет свой герб
Отвернулись от России: Беларусь поменяет свой гербДругие страны
Российские наемники в Ливии: у Путина ответили на обвинения Эрдогана
Российские наемники в Ливии: у Путина ответили на обвинения ЭрдоганаРоссия
Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond Princess
Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond PrincessУкраина
Ученые показали, как новый коронавирус выглядит под микроскопом: фото
Ученые показали, как новый коронавирус выглядит под микроскопом: фотоДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...