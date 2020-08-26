28 лет правления – не предел: президент Таджикистана Рахмон снова идет на выборы

Эмомали Рахмон побеждал на всех выборах в Таджикистане с 1994 года

Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который беспрерывно управляет страной уже фактически 28 лет, вновь выдвинули кандидатом на пост главы государства. Федерация независимых профсоюзов Таджикистана приняла соответствующее решение на съезде 26 августа, передает таджикская служба "Радио Свобода".

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Отмечается, что кроме Рахмона, на данный момент выдвинуты еще четыре претендента: Рустам Латифзод – от Аграрной партии; Абдухалим Гаффор – от Социалистической партии; Саиджафар Усмонзод – от Демократической партии и Рустам Рахматзод (Кудратов) – от Партии экономических реформ.

В начале сентября своих кандидатов должны выдвинуть Коммунистическая партия и правящая Народно-демократическая партия.

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Президентские выборы в Таджикистане назначены на 11 октября 2020 года, президент избирается сроком на 7 лет.

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Что касается требований к кандидатам в президенты, то они должны прожить в Таджикистане не менее 10 лет, владеть таджикском государственном языке, иметь высшее образование и быть не моложе 30 лет.

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Эмомали Рахмон побеждал на всех выборах президента в Таджикистане с 1994 года, до этого он фактически два года правил страной во главе Верховного совета, так что общий срок его правления уже достигает 28 лет, но он по прежнему считается фаворитом голосования.

4 февраля 2016 года Конституционный суд Таджикистана признал законными поправки в конституцию страны, дающие право действующему президенту Эмомали Рахмону участвовать в выборах неограниченное число раз.

По мнению международных наблюдателей, в Таджикистане ни одни из выборов не были демократическими, прозрачными и не соответствовали международным стандартам.

Напомним, Эмомали Рахмон был среди тех немногих мировых лидеров, которые поздравили Александра Лукашенкос победой на выборах президента в Беларуси в 2020 году. В то время как большинство стран мира не признали итоги последних беларусских выборов и в стране продолжаются протесты.

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