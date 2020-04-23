33 штамма коронавируса и начало тестирования вакцины в Великобритании: как мир борется с пандемией

183 тысячи людей во всем мире стали жертвами коронавируса. Заражены более 2,6 с половиной миллионов. Больше всего умерших – в США. Миссури стал первым американским штатом, который подал в суд на Китай за возникновение пандемии. Пекин, по его мнению, врал миру о заболевании и сделал недостаточно, чтобы остановить эпидемию. Основную ставку Вашингтон делает на тестирование, проверили уже более 4 миллионов человек.

Зеленые ряды британского парламента сейчас почти пусты. Накануне палата общин вернулась к работе после карантина, но впервые за многовековую историю пандемия загнала законодательный орган королевства в онлайн. 50 депутатов смогут сидеть в зале, еще 120 из 650 – присоединятся по видеосвязи.

"В 1349 году, когда в этой стране свирепствовала Черная смерть, сессии были отменены. Благодаря современным технологиям, даже я продвинулся дальше 1349 года и рад, что мы можем выполнять свой конституционный долг. И невероятно благодарен всем тем же сторонникам традиций, принявших эти новые условия", – заявил Джейкоб Рис Могг, лидер Палаты общин британского парламента.

Для британских законодателей коронавирус оказался страшнее войны, ведь парламент работал даже во время двух мировых. Сейчас свирепствует враг невидимый – за сутки в Соединенном королевстве более восьми сотен тех, кто его не одолел. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок отчитывается, что количество пациентов в больницах уменьшилось до 17,5 тысяч, а еще дает надежду уже вот-вот начнут тестировать на людях вакцину:

"Мы вложили в поиск вакцины больше денег, чем любая другая страна. Две из ведущих мировых разработок сывороток происходят здесь в Оксфорде и в Имперском колледже Лондона. Оба эти проекта быстро прогрессируют, и я сказал ученым, что мы сделаем все возможное, чтобы их поддержать".

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Обоим исследовательским учреждениям выделят всего 42,5 миллионов фунтов стерлингов.

Впрочем всех мировых разработчиков вакцин сейчас предостерегают китайские ученые. Исследователи из университета в провинции Чжэ Цзян утверждают – COVID-19 мутировал в 33 различные штамма, причем самых смертельные вариации свирепствуют именно в Европе.

Среди лидеров по количеству летальных случаев в сутки и Франция. Там умерло больше 500 человек, хотя общее количество госпитализированных и людей в реанимации уменьшается. Карантинные мероприятия будут пересматривать с 11 мая. А пока гостиницы и рестораны не работают, французы выстраиваются в длинные очереди к открытому после карантина популярному фастфуду.

Наихудшей в мире остается ситуация в США. Там более 45 тысяч человек умерли и 75 тысяч человек выздоровели. Остановить наступление вируса пытаются массовым тестированием. Примерно по 150 тысяч человек в день тестируют сейчас, но, говорят исследователи из Гарварда, чтобы страна как можно быстрее вышла из карантина, анализов надо по полмиллиона в день.

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Напомним, ранее сообщалось о том, в материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусом, шесть – у людей, прибывших из-за рубежа, четыре – внутри страны (в провинциях Хэйлунцзян – три, Гуандун – один), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

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